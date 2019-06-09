Fransızlar, Türkiye'ye ceza verilmesini istedi

A Milli Futbol Takımımızın Fransa’yı Konya'da Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-0 yendiği maçta seromoni esnasında tribünleri dolduran seyircilerin Fransa Marşı'nı ıslıkla protesto etmesi büyük tepkilere neden oldu. Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ceza verilmesi için FIFA'ya çağrıda bulundu. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ise, yaşananlardan dolayı üzüldüğünü belirtti.

Ulusal Cephe Parti'sinin lideri Le Pen yaptığı paylaşımda, "Ulusal marş ıslıklamak daima bir utanç, bir hakaret ve fair-play değerlerinin ihlalidir. FIFA'nın, Türklerin bu geceki saygısızlığı için Türkiye Futbol Federasyonu'nu cezalandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.