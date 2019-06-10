Fırça krizi büyüyor

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan saygısızlığın ardından basına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'na bir İzlandalı fırça uzattı. Yaşanan bu olaylar sonrası 10 yıllık başka bir skandal daha ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; 2009 yılında Amerika’nın büyük ev eşyası üreticilerinden Amerikan Nevell – Rubbermaid şirketi tarafından üretilen tuvalet fırçalarının ABD'de ‘Turk's Head (Türk kafası)' etiketiyle satıldığı ortaya çıkmıştı. ABD'de temizlik firmasında görevli bir Türkün uyarısı sonucu fark edilen skandalın durdurulması için Türk-Amerikan Hukuki Savunma Fonu (TALDF) şirket yönetimi nezdinde girişimde bulundu ve 2008'de 90 ülkede 6.5 milyar dolarlık ev eşyası satışı gerçekleştiren Rubbermaid yönetimi yaptığı inceleme sonucunda “Bu etiketleme bize ait değil. Ama biz tüm pazarlama ekiplerimizi ve satış yaptığımız süpermarketleri bu tün tanımlamanın kullanılmaması konusunda eğiteceğiz” sözü vermişti.

Yaşanan bu olayların ardından Newell -Rubbermaid tarafından üretilen ve 'Turk's Head (Türk kafası)' ismiyle satılan tuvalet fırçaları ABD'deki Türklerin uyarıları sonucu piyasadan kaldırılmıştı. Şirkette çalışan bir Türk'ün uyarısı sonucu fark edilen skandal ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türk-Amerikan Koalisyonu avukatları Bruce Fein ve David Saltzman'ın çabalarıyla önlenmiş ve Rubbermaid'ten 'Türk Kafası' isminin üründen çıkarılması, ürünün piyasadan çekilmesi ve gelecekte bu ismin kullanılmaması sağlanmıştı. Rubbermaid'in Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Stipancich ise TALDF'a ürünü piyasadan çektiklerini belirttiği cevabında, pazarlamacılar ve toptancılara ciddi uyarılarda bulunacağı konusunda söz vermişti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen alışveriş sitelerinde ‘Turks Head Toilet Bowl Brush’ ismi ile satışı bulunuyor.