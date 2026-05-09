Üst üste 4. kez... Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Antalyaspor, 45+3. dakikada Soner Dikmen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Mario Lemina, 56. dakikada skora dengeyi getirdi.

Soner Dikmen, maçta ikinci kez sahneye çıktı ve 62. dakikada attığı frikik golüyle Antalyaspor'u bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray, 64. dakikada Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Osimhen, 66. dakikada skoru eşitledi.

Galatasaray'da Osimhen, 79. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Victor Osimhen, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi.

Kaan Ayhan, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.

BİTİME 1 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Galatasaray, puanını 77 yaptı ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 4'te tutarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son 5 haftada kazanamayan Antalyaspor, 29 puanla 16. sıraya indi.

GALATASARAY, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

ANTALYASPOR KALMAK İÇİN KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Antalyaspor ise Kocaelispor'u konuk edeceği maçta kazanarak ligde kalmayı umut edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 4-2 Antalyaspor

90' GOOOLLL!!! Galatasaray, Kaan Ayhan ile farkı 2'ye çıkarıyor.

90' Galatasaray'da Noa Lang ve Sanchez sarı kart gördü.

88' GOOOLLL!!! Galatasaray Victor Osimhen ile 3-2 öne geçiyor.

78' Galatasaray'da Victor Osimhen ile Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.

76' Antalyaspor'da Samet Karakoç yerini Abdülkadir Ömür'e, Bünyamin Balcı yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı.

70' Abdullah Yiğiter, oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

67' Galatasaray'da Jakobs yerini Eren Elmalı'ya, Barış Alper ise Icardi'ye bıraktı.

66' GOOOLLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golü ile yeniden eşitliği sağlıyor.

62' GOOOLLL!!! Antalyaspor, Soner Dikmen'in golü ile 2-1 öne geçiyor.

56' GOOOLLL!!! Galatasaray, Mario Lemina ile eşitliği sağlıyor.

46' İkinci yarının başında Galatasaray'da Lemina ve Noa Lang, İlkay ve Sane'nin yerine girdi.

45' GOOOLLL!!! Antalyaspor, Soner Dikmen'in golüyle öne geçti. Antalyaspor'un orta alanda kazandığı top Bünyamin Balcı'ya aktarıldı. Bünyamin'in ön direğe ortasında Soner Dikmen'in kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

33' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31' Antalyaspor'da sakatlanan Doğukan Sinik'in yerine van de Streek oyuna girdi.

22' Antalyaspor'da Saric sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu oyundan çıktı. Saric'in yerine Safuri oyuna girdi.

17' Yunus'un arka direğe ortasında topla buluşan Osimhen'in vuruşu auta çıktı.

5' Galatasaray gole yaklaştı. Antalyaspor'un hatalı geri pasında Osimhen topu kontrol edemeden kaleci Abdullah araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.