Erdoğan genç hemşerisi Zikrullah Erdoğan'ı atadı: MSB'ye tepki çeken görevlendirme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken bir atama yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Boşalan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

Zikrullah Erdoğan'ın yaşı ve memleketi akıllara soru işaretleri getirdi.

33 YAŞINDA, GÜNEYSULU

Zikrullah Erdoğan'ın önceki görev yeri olan Çınar Kaymakamlığı'nda yer alan bilgilere göre, Zikrullah Erdoğan 1993 yılında Rize Güneysu'da doğdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Rize Güneysulu olduğu biliniyor.

"Terörsüz Türkiye" sürecine yaptığı eleştiriler ile bilinen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından şikayet edilen emekli Albay Orkun Özeller, söz konusu atamaya tepki gösterdi.

"İŞTE TÜRKİYE YÜZYILI"

Özeller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Zikrullah Erdoğan'ın 33 yaşında olmasına dikkat çekerek şu eleştirileri yaptı:

"Biz 1993 yılında Harbiye’den mezun olup terörle mücadeleye başladığımız o günlerde Rize’nin Güneysu ilçesinde bir çocuk dünyaya geliyor adı Zikrullah Erdoğan. Zikrullah eğitim hayatına başlıyor, bizler terörle mücadeleye devam ediyoruz. Onun Üniversiteden mezun olduğu sene yani 2016 yılında bizler Hendek’lerde teröristle mücadelenin en kanlısını en ihanet dolusunu yaşıyoruz .

Aradan 10 yıl geçti ve bugün Zikrullah Erdoğan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle MSB Tedarik Hizmet Müdürü olarak atandı. Yani bir TÜMGENERAL kadrosuna atanmış oldu. Birikmiş tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. İşte Türkiye yüzyılı"

CHP'DEN 'LİYAKAT' ÇIKIŞI

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da sosyal medya hesabından atamaya tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, "Liyakat ve Sadakat!" vurgusu yaptı:

"Liyakat ve Sadakat !

1/ TSK’nın çok değişik coğrafyalarda harekat faaliyetlerini destekleyecek, lojistik ve ikmal faaliyetlerini yürütecek bu önemli göreve atanan Sayın Genel Müdürü tebrik ediyorum.

2/ Kuzey ve güneyimizdeki iki savaştan alınan en önemli dersin TECRÜBE ve LİYAKAT olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum.

3/ Kuvvet Komutanlıkları’nın ilgili birimlerinde çalışan personel ile tüm birlik komutanlarına tüm kalbimle kolaylıklar diliyorum.

4/ Allah yardımcıları olsun!"