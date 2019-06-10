Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…