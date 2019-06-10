Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.
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Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 16:06
Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.