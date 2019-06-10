Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 16:06

Medipol Başakşehir Külübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktör görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağladıklarını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" denildi.

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Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Okan Buruk