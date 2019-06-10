Şenol Güneş: Şehirler büyümüş ama kafalar küçülmüş

"Futbola dostluk, fair play, dil, din, ırk ayrımı olmadan insanları bağlayan bir unsur olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında sempati topladı. Tüm ülkelerin olduğu gibi onların da kendi hikayeleri vardır."



"Ben 43 yıl önce buraya geldim. İzlanda soğuk bir ülkeydi ama çok güzel, insanları saf, sıcak bir ülkeydi. Sahaları aynı olabilir ancak şehirler gelişmiştir belki, belli ki zaman geçtikçe şehirler büyümüş ama kafalar küçülmüş."



"Birçok İzlandalı Türkiye'de oynadı. Biz neyin peşindeyiz ya? İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. Bu bildiğimiz gümrük değil. X-ray cihazına giriyorsunuz. Görevli pasaportumu aldı sallıyor. Ne yapmak istiyorsun?"



"Burası küçük bir ülke nüfus olarak ama insani değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorum, küçüldünüz mü? Tüm bunlar saha dışı işler ama fikrimi belirtiyorum. Daha önce Konya'da bunu bize yaptılar dediler, eğer yapılmışsa terbiyesizliktir bu."



"Orada yapıldı diye burada da yapıldıysa bu da çirkinliktir. Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2 maç üst üste içeride, bu avantajı size vermişler, sizi koruyorlar zaten, küçük şeylerle uğraşmanıza gerek yok."



"30-40-60 sene önce bizde de yapılanlar vardı rakipleri uyutmamak için. Artık bunları yapmamak lazım. UEFA nezdinde bunların kurala sokulması lazım, ülke yetkililerin böyle basit konularla uğraşması doğru değil."



"İzlanda daha önce gruplarımızda iyi neticeler alarak şampiyonlara katıldı. Tesadüf olarak çok oynadık. Burada onları hiç yenemedik. İyi bir takımla oynayacağız. Agresif, sert, düzenli, savunmayı çok iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla oynayacağız."



"Bizim için İzlanda maçı önemli. Alacağımız üç puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na götürecek ilk anahtar olacaktır."



"Yarın kıran kırana maç oynayacağız. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Saha dışı olayları öğrendikten sonra İzlandalı yetkililer de çok üzülecektir, yüz yüze gelsek iyi olur. Kameraya alıyorlar, niye alıyorsunuz? Pasaporta girmeden telefonumuzu niye alıyorlar?"



"Milli Takım'ın gururu, sorumluluğu, var. O sorumluluğu aldık. Bireysel tepki koyamazdım, saha içi-dışı ülkeyi temsil ediyoruz. Bize görev verdiler, görev verenlerin beklentilerine karşılık vermek istiyoruz. Basamaklardan düşmek değil yolumuza devam etmek istiyoruz."



"Burada kazandığımız zaman %70'in üzerinde avantajımız olur. Biz buna bakıyoruz."