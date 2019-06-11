Denizlispor'a Mehmeh Akyüz şoku

Yeşil-siyahlıların geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcu, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname çekti. Geride kalan sezonda 34 maçta 15 gol atan ve Denizlispor'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli forvetin TFF'ye gitmesi taraftarları şoke etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Kulüp olarak alacak olduğumuz paralar var. Paramız gelsin, futbolcularımızın alacaklarını hemen ödeyeceğiz. Böyle bir hadisenin yaşanmasına üzüldüm. Biz borçlarımızı zaten ödeyeceğiz. TFF'ye başvurmaya gerek yoktu. Biz de isteriz bir an önce paraları dağıtalım. Bu kulüpte kimsenin alacağı kalmayacak. Söz konusu paralar ödenmeyecek meblağlar da değildir. Alacaklı olanlardan sadece biraz daha zaman istiyoruz" dedi.