Fenerbahçe'ye transfer müjdesi

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayanFenerbahçe'nin Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa'yla yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Fransız basını ise Sarı Lacivertli kulübün Ben Arfa yerine Olimpik Marsilya forması giyen bir başka dünya yıldızı için sürpriz bir girişimde bulunduğunu yazdı.

Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Fenerbahçe yönetiminin 32 yaşındaki 10 numara Dimitri Payet'i kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin rafa kalktığını yazdı. Marsilya, 2015 yazında West Ham United'a 15 milyon euro'ya sattığı tecrübeli futbolcuyu 1,5 yıl sonra 29,3 milyon euro'ya geri almıştı. (Fanatik)