Fenerbahçe'ye piyango vurdu..12 Milyon Avro

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçeli Jailson'u kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı ve Brezilyalı futbolcu için 12 milyon Avro ödemeye hazır.

UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak yaratmaya çalışıyor.

"Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor"

Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı. Söz konusu haberde, Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe 12 milyon Avro önerdiği belirtildi.

Türk ligini yakından takip ediyor

Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk ligini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip.