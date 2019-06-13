Ozan Kabak'a İngiltere'den sürpriz talip

Almanya'da Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak'a İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın talip olduğu belirtildi.

Gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ozan Kabak'a bu kezde İngiliz kulüp West Ham United talip oldu.

İngiliz gazetesi The Guardian'a göre; West Ham'ın ciddi olarak Ozan Kabak'ı istediği ve 15 Milyon Avro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'da gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilmişti.