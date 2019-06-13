İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü açıklandı. Geçen sezonun son şampiyonu Manchestet City 10 Ağustos'ta deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Şampiyon City'in 1 puan gerisinde ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, haftanın açılış maçında Anfield Stadı'nda Norwich City'i konuk edecek.
İlk haftanın programı şu şekilde oluştu:
9 Ağustos Cuma:
Liverpool - Norwich City
10 Ağustos Cumartesi:
West Ham United - Manchester City
Bournemouth - Sheffield United
Burnley - Southampton
Crystal Palace - Everton
Leicester City - Wolves
Watford - Brighton
Tottenham - Aston Villa
11 Ağustos Pazar:
Newcastle United - Arsenal
Manchester United - Chelsea