İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstirü çekildi. Yeni sezonun açılışında Manchester United ve Chelsea kozlarını paylaşacak.

İlk haftanın programı şu şekilde oluştu:

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü açıklandı. Geçen sezonun son şampiyonu Manchestet City 10 Ağustos'ta deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Şampiyon City'in 1 puan gerisinde ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, haftanın açılış maçında Anfield Stadı'nda Norwich City'i konuk edecek.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…