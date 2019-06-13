Denizlispor'dan kaleye takviye

Daha önce sol beki Keremcan'la sözleşme yenileyen yeşil-siyahlılar deneyimli filbekçisiyle de 1 yıllık mukavele imzaladı. Polonyalı eldiveni takımda tuttukları için mutlu olduklarını belirten Başkan Ali Çetin, "Stackhowiak 1'inci Lig şampiyonluğunda çok önemli rol oynadı. Kendisini yeniden takımımızda görmek bizi mutlu etti. Kampa kadar transferin yüzde 70'ini tamamlamak istiyoruz" dedi. Süper Lig'de de başarılı olacaklarını ifade eden 32 yaşındaki kaleci Adam Stackhowiak ise "Denizlispor'la önemli başarılara imza atacağız. Burada kalmaktan dolayı oldukça mutluyum" açıklamasını yaptı.