Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1746
|-
|2
|Fransa
|1718
|-
|3
|Brezilya
|1681
|-
|4
|İngiltere
|1652
|-
|5
|Portekiz
|1631
|+2
|6
|Hırvatistan
|1625
|-1
|7
|İspanya
|1617
|+2
|8
|Uruguay
|1615
|-2
|9
|İsviçre
|1605
|-1
|10
|Danimarka
|1589
|-