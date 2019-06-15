Yayın kavgası...

Katarlılar: Değer kattık ama!

Katarlı şirket beIN Sports’un CEO’su Yousef Al-Odaidly’nin yakın çevresine, Türk futboluna yıllık 500 milyon dolarlık kaynak yarattıkları halde, ticari olarak istedikleri havayı bulamadıkları konusunda şikâyette bulunduğu öğrenildi. TFF ve kulüplerin kendilerine ticari ortak gibi davranmadığından da şikâyetçi olan beIN Sports yetkilileri, takımların aylık röportaj takvimine uymaması ve önemli etkinliklerde kendilerine engel konulması gibi konularda da mağdur edildiklerini ifade etmekten çekinmiyorlar. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Türk futbolu eğer yurtdışına ve özellikle Doğu’ya oyuncu satıyorsa bunu bize borçlu. Senegal’den Çin’e kadar 42 ülke Spor Toto Süper Lig maçlarını yayımlıyor, özel programlar yapıyor. Bunca oyuncu Suudi Arabistan ve Katar liglerine nasıl gitti? Ortalama 105 ülke Türkiye’deki futbol organizasyonunu takip ediyor ama biz birşey talep edince önce kulüpler sonra federasyonun defansı ile karşılaşıyoruz” dedi. 2016’da atılan imzalardan sonra dijital yayın paketinin pazarlanması dahil birçok sözün de tutulmamasından şikâyetçi olan Katarlıların, yeni sezonda en azından şartnameye uyulmasını istediği öğrenildi.

Kulüpler: Mal bizim

Kulüpler Birliği Vakfı’nın başını çektiği Süper Lig kulüpleri ise TFF’ye naklen yayın ücretleri üzerinden verdikleri yüzde 4’lük pay ve yayıncı kuruluşun gizlilik esası gereği kamuoyuna açıklanmayan düşük kur ödemesi nedeniyle rahatsız. TFF’nin yüzde 12’lik yayın masraf payını yüzde 4’e indirmesine karşın, “Dünyada böyle bir ödeme yok, futbol naklen yayınının sahibi kulüplerse tüm pay kulüplere kalmalı” diye TFF’ye aba altından sopa gösteren kulüpler, yayıncı kuruluşa karşı da özel röportaj, ek yayın hakkı gibi yükümlülüklerini çoğu kez yerine getirmiyorlar. Kulüplerin, İngiltere örneğindeki gibi federasyonu devre dışı bırakıp tüm lig organizasyonunu üstlenmek istemesi ise kavganın bir başka nedeni.

TFF, ‘denetim’ istiyor

Yayıncı kuruluşla ek paket bedeli olan 80 milyon dolarlık ödeme nedeniyle arası açılan, kulüplerle de ödeme takvimindeki gecikme nedeniyle ters düşen TFF ise futbolda dönen paranın bir şekilde denetlenmesi taraftarı. Hasan Doğan’ın vefatı sonrası, kulüplerin, hiçbir şekilde denetlenememesi ve özellikle Yıldırım Demirören zamanında katlanan borç nedeniyle Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri ile arası açılan TFF’nin, yeni dönemde “denetleme” şartını ön planda tutacağı belirtiliyor.

Ligin Ederi 125 milyon Dolar!

Futbol dünyasının önde gelen yayıncıları ise Süper Lig ve yan organizasyonların naklen yayın ederinin 500 milyon dolar değil, en fazla 125 milyon dolar olduğunu, beIN Sports’un hatır için bu parayı ödediğini öne sürdüler. Adının açıklanmasını istemeyen bir yayıncı, “Katarlılar zararda. Yayının gerçek ederi 125 milyon doların bir kuruş üzerine çıkmaz” dediler.