Roma'nın şampiyon aslanı

CUMHUR ÖNDER ARSLAN

Avrupa’nın en genç UEFA Pro-Lisans sahibi antrenörleri arasında yer alan 29 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya’da ülkemizi gururlandıracak bir başarıya imza attı. Tanrıvermiş’in teknik direktörlüğünü yaptığı Avrupa’nın sayılı kulüplerinden Roma’nın U15 takımı, finalde Milan’ı 2-0 yenerek İtalya şampiyonu oldu. Roma kulübünün tarihinde altyapılarda görev yapan ilk yabancı antrenör olan Tuğberk Hoca, İtalya’daki daha ilk yılında şampiyonluk elde etti. Prandelli’nin Galatasaray’ın başında olduğu dönemde Sarı-Kırmızılı kulüpte çalışmaya başlayan Tanrıvermiş, rakip analist, altyapı antrenörü ve A takım yardımcı antrenörlüğü görevlerini üstlendi. Genç teknik adam, Galatasaray’da Igor Tudor’un ekibine katılmasının ardından o dönem Roma Sportif Direktörü olan ünlü futbol insanı Monchi’nin dikkatini çekti. Tuğberk Hoca, Galatasaray’la sözleşmesinin bitmesiyle Haziran 2018’de Monchi’nin isteğiyle Roma’nın yolunu tuttu.

Benim için çok anlamlı

Futbolda bir ekol olan İtalya’daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Tanrıvermiş, gazetemize yaptığı açıklamada “Bu sezon takımımla kazandığım şampiyonluk benim için çok anlamlı ve farklı. İtalya’daki ilk sezonumda öncelikle yeni bir kulüp ve yapıya alışmam gerekti. Kulübün ve yönetimin bana güvendiğini biliyordum ancak tek başına yabancı bir antrenör olarak yeni bir ülkeye gitmek çok kolay değildi” dedi.

Takım olduk ve başardık

Tuğberk Hoca, kazandıkları başarının arkasında “takım olma” duygusunun yattığını belirtip, “Takımımla sezon başında özellikle takım savunması konusunda sorunlar yaşadık. Topa sahip oluyorduk ve pozisyona giriyorduk ama savunma organizasyonumuzda ve geçişlerde sorun yaşıyorduk. Bu da kalemizde daha sık tehlike görmemize neden oluyordu. Oyuncularımla sürekli savunma organizasyonlarımız üzerine çalışmalar yaptık. İyi savunma yapılmadan maçların kazanılamayacağını anladık. Önde baskı çalışmaları üzerinde yoğunlaştık. Bununla birlikte hücumda da geliştik. Sahada daha beraber hareket ettikçe daha takım olduk. En önemlisi de buydu, çünkü oyuncular bu birliktelik sayesinde fedakârlık yapmaya, ekstra koşuları yapmaya, daha fazla ikili mücadele kazanmaya başladılar. Başarıyı da bu getirdi” diye konuştu.

Devleri yendi

Tanrıvermiş, “Finallere kaldığımızda sırasıyla çok güçlü rakiplere karşı oynadık. Çeyrek finalde Fiorentina’yı, yarı finalde Napoli’yi ve finalde Milan’ı yendik. Doğru stratejilerle oynamamız gerekti. Oyuncular çalıştıklarımızı mükemmel şekilde uyguladı. Ama her şeyden önemlisi çok koştular ve fedakârca mücadele ettiler. Şampiyonluk için inanılmaz mutluyum, oyuncularım sonuna kadar hak etti” dedi.