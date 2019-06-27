Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray ile anlaşmaya varan Ryan Babel, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Galatasaray ile anlaşan Ryan Babel, imza için İstanbul'a geldi. Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden Hollandalı futbolcu yeni takımı Galatasaray ile, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



32 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Avro kazanacak.

Babel, Galatasaray için 20 Mayıs'ta sağlık kontrollerinden geçmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün transferi yarın yarın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.