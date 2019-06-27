Eski Fenerbahçeli futbolcuya PAOK kancası

Slavia Prag forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile PAOK'un ilgilendiği ortaya çıktı.

PAOK, Miroslav Stoch için Slavia Prag'a teklif götürürken, Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, 29 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif olduğunu doğruladı.

Yunan basını, Slavia Prag'ın Fenerbahçe'den 1 milyon Avroya transfer ettiği Miroslav Stoch için Çekya kulübüne aynı rakamı teklif edeceğini duyurdu.

Slavia Prag ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Slovakyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 lig maçında 12 gol atarken, 10 da asistlik performans sergiledi.