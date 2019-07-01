Ahmet Ağaoğlu: Türkiye'nin en şeffaf kulübüyüz

"Galiba bu kalibredeki oyuncuların maliyeti bu kadarmış. Öyle çok abartılacak değerler yok. Elimizden geldiği kadar gizli götürdüğümüz bir transferdi. 1 milyon 500 bin euro kendisine teklif ettğimiz son rakamdı."

"Halil Dervişoğlu transferinde sağ olsun basın, 300 bin euro'dan başlayan Rotterdam kulübünün fiyatını 2 milyon euro'ya çıkardılar. Bizim öyle bir para verme şansımız yok."

"Abdülkadir ve Yusuf'la alakalı olarak bizim tavrımız belli. İkisinin de gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Biri gidebilir, 'Başkan fikrini değiştirdi' denmesin. Değerleri karşılanınca gidebilirler. Gelen teklifler, oyuncularımızın değerini yansıtmıyor."

"Trabzonspor şeffaf bir kulüptür. Kimseden saklanacak bir yanı yoktur. Hayatları üstü kapalı geçen insanların karşısındakini de öyle görmesi doğaldır."