Konoplyanka'da sona doğru

Transfer döneminde şu ana kadar Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh ile resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe, dördüncü transferini yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre sarı lacivertliler, Schalke ile yollarını ayıracak olan Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertlilerin, 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyla senelik 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Schalke’nin Sportif Direktörü Jochen Schneider, Konopylanka'nın takımdan ayrılacağını; “Kadromuzda yer alan Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb’in yanı sıra Yevhen Konoplyanka da başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı” sözleriyle doğrulamıştı.

Yıldız futbolcu, 2016 yazında katıldığı Schalke 04 takımında 78 resmi maça çıkarken 13 gol attı ve 9 asist yaptı.