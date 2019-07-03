Futbol zararda

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki kriz, “Türk futbolunun zarara koştuğu” gerçeğini ortaya çıkarırken, kurun sabitlenmesi konusunda orta nokta bulunamadı. Önceki gün başlayan ve bugün de kapalı kapılar ardında devam eden futbol zirvesinde, yayıncı kuruluşun zarar ettiği gerçeğini kulüpler de kabul ederken, oluşan zararın telafisi için bir dizi görüşme daha yapılması kararlaştırıldı. Yayıncı kuruluşun sabit kur isteği ise kabul görmedi. 2016 Kasım ayında yıllık 500 milyon dolardan imzalanan sözleşmeye, “TFF ve kulüplere ödemelerin yarısı 3.25’lik sabit kur, diğer yarısı güncel kurdan yapılır” diye madde konmuştu. Ancak geçen zaman içinde Katarlıların, Türk futbolundaki kaotik hava ve TFF’nin vaatlerini yerine getirememesi nedeniyle zarara koştuğu öğrenildi. Türk futboluna yayın karşılığı son 2 yılda 1 milyar dolara yakın para veren Katarlı şirketin dekoder ve paket satışlarından istediği geliri elde edemediği biliniyor. Ayrıca TFF’nin çıkardığı zorluklar nedeniyle yıllık 50 milyon dolar getirecek dijital yayın hakkı satışı da gerçekleﬂmedi. 3’lü görüşmeye damgasını vuran bu ayrıntılar kulüplerin bağımsız bir denetleme şirketine yaptırdığı araştırma ile de doğrulandı.

'Aynı gemideysek..'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman’ın, “Aynı gemideyiz..” açıklamasının perde arkasında da yayıncı kuruluşun zarar etmesinin yattığı belirtildi. Anımsanacağı gibi önceki yıllarda Karamehmet Grubu Süper Lig yayın hakkına 320 milyon dolar civarı para ödüyordu. M. Emin Karamehmet’e ait dijital platform, kayyıma devrolunca, Katarlı şirket biraz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ricası ile naklen yayın ihalesine girip tahminlerin çok üzerinde bir rakam olan 500 milyon dolar karşılığında yayın hakkını almıştı. Ne var ki ilk yıl 100 milyonun üzerinde bir zarar gerçekleşince beIN Sports, bazı iyileştirmeler istedi. Kulüpler ve TFF özellikle dijital yayın hakkının satılması konusunda destek sağlamayınca Katarlılar 2. yılı da tahminin üzerinde bir zararla kapattı. Katarlı şirketin Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF’den kurda kolaylık ve ek hakların pazarlanması konusunda destek beklediği öğrenilse de taraflar aldıkları yayın ücretindeki olası bir düşüşe pek sıcak bakmıyor. Ayrıca TFF’nin direttiği konu ise Katarlı şirketin mahkemede kazandığı 80 milyon dolarlık ek paket hakkından feragât etmesi.

Kriz vurdu

Yayıncı kuruluşun ve dolayısıyla Türk futbolunun zarar etmesindeki en önemli etken ülkenin yaşadığı ekonomik darboğaz. Ayrıca 3 büyüklerin, dekoder protestosunun da satışları düşürdüğü, reklam gelirlerinin beklentiden uzak olduğu öğrenildi. Süper Lig maçları yurt dışına da yeterince pazarlanamayınca Türk futbolunda dönen para sekteye uğradı. 3’lü görüşmede, Türk futbolunun maddi anlamda iyice eridiği görüşü kabullenilirken, TFF tarafı, kulüplerden, “ayaklarını yorganlarına göre” uzatmalarını istedi. Özellikle kulüplere, “borçla transfer yapmayın” uyarısı yapılsa da 18 kulübün bu uyarıyı dikkate alıp almayacağı kestirilemiyor.