Türk sporunun acı kaybı

Milliyet gazetesinin eski muhabir ve yazarlarından Yahya Vatansever yaşama veda etti. Uzun yıllar spor dünyasına hizmet veren Vatansever TSYD üyesiydi. Sırpça, Rusça bilen Yahya Vatansever, Yugoslav futbolcuların Türkiye’ye ilk geldiği yıllarda yaptığı haber ve söyleşilerle dikkat çekiyordu. Galasaray’ın eski kalecilerinden Kajganic’in geçirdiği ve vefat ettiği trafik kazasında aynı araçta bulunan Yahya Vatansever, mucizevi şekilde hayatta kalmıştı. Yahya Vatansever’in oğlu Vedat Vatansever de Bosna, Sırbistan ve Hırvatistan’daki spor gazetelerinin Türkiye temsilciğini yapıyor.