Aslan'a Norveç'ten golcü

Transferdeki sessizliğini Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yla bozan Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 5 transfere sadece 300 bin Euro bonservis ödemesi yapan sarı-kırmızılılar, oyuncu satışının ardından bonservis ödemesi yaptığı transferleri de açıklayacak. Galatasaray'ın Norveç ekiplerinden Hobro'da forma giyen Emmanuel Sabbi'yle ilgilendiği öne sürüldü. İtalya'da doğan, Gana ve ABD vatandaşlıkları bulunan 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, transfere dair açıklamalar da yaptı.

Kaynak: Habertürk