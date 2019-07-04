Silviu Lung Kayseri'ye geldi

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu açılışını yarın yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek.

2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Rumen kaleci Silviu Lung, geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lung, yarın yapılacak olan sezon açılışında yer alacak.

Ülkesinden İstanbul'a uçan Silviu Lung, ardından İstanbul'dan Kayseri'ye geldi.