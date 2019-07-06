FETÖ davasından federasyona mı?

Konyaspor’da başkanlık yaptığı dönemde, “Türkiye’de bütün statlarda İzmir Marşı okunuyor, sadece bizim stadımızda okunmuyor” diyerek skandal bir açıklamaya imza atan, daha sonra da Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı “Bylock” kullandığı iddiası ile aylarca soruşturma geçiren Ahmet Şan’a Nihat Özdemir’in başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev verileceği söylentileri futbol ailesinde rahatsızlık yarattı. Ahmet Şan’a Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in TFF’nin kulüp lisanslama biriminde görev vereceği söylentileri gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili futbolseverler kendi sosyal medya hesaplarından “FETÖ Türkiye Futbol Federasyonu’na girmeye çalışıyor” diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle yargılandığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında beraat etmiş, ancak Ahmet Şan’ın bu beraatından dolayı Ak Parti Eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak tepkisini dile getirmişti. Külünk, “Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, ‘Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.’ Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. ‘O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki FETÖ yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbolda FETÖ yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli” demişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken 21 Ağustos 2017’de Cumhuriyet Başsavclığı’na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etmişti. Şan hakkında, Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta, Ahmet Şan’ın genel müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding’e ait, sonu ‘6002’ biten telefon hattını kullandığı kaydedildi. İddianamede, telefon hattında ‘ByLock’ görüşme içeriklerine rastlanmadığı, fakat hattan ‘ByLock’ programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı, iradeleri dışında FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olan, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı listesinde de Şan’ın numarası yer aldı.