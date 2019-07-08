Genç forvet Donis Avdijaj transferin ardından şöyle konuştu: "Trabzonspor bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven taraftarlar. O çılgın taraftarları mutlu etmek için buraya geldim."
Avdijaj Trabzonspor'da
Trabzonspor, 22 yaşındaki Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
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Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 20:16