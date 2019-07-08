Avdijaj Trabzonspor'da

Genç forvet Donis Avdijaj transferin ardından şöyle konuştu: "Trabzonspor bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven taraftarlar. O çılgın taraftarları mutlu etmek için buraya geldim."