Galatasaray, Emre Mor'u yarın KAP'a bildirecek

Sarı-Kırımızılı ekip milli genç yıldız Emre Mor'u İstanbul'a getirdi. Bulunduğu oteldede formayı giyen Mor, yarın Galatasaray'la sözleşme imzalanacak.

Türk futbolunda bir dönem geleceğin en büyük yıldızlarından gösterilen Emre Mor, İspanya ekibi Celta Vigo'da 4 kez kadro dışı bırakılmıştı.

1997 doğumlu genç oyuncu, Danimarka ekibi Nordsjælland takımında sergilediği futbolla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Genç oyuncu, 2016 yaz ayında 9,75 milyon Avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmıştı.