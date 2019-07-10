HİLMİ TÜRKAY

İlk etap kampını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe’de tam bir kenetlenme söz konusu. Sarı-Lacivertli futbolcularla, taraftarlar bir araya gelirken Düzce’deki tesislerde coşkulu anlar yaşanmıştı. Sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı’nın ev sahipliğinde medya mensuplarına yemek verildi. Bu yemekte Yanal, kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi ve özellikle gençlere ayrı parantez açtı. U19 Takımı’nı özellikle Topuk Yaylası’na getirdiğini belirten Yanal, “Bu durum gençler için hem fırsat hem de büyük bir şans. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Yeni katılanlar da hemen ortama uyum sağladı. Gelecek olanların da en kısa zamanda aramıza katılması gücümüze güç katacak. Her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşıyoruz. Kötü günler geride kaldı. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas Napoli yolunda

Fenerbahçe’nin, yaz başından beri ismi Avrupa’nın büyük takımlarıyla ismi anılan Eljif Elmas için Napoli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. SKY Italia’nın haberine göre İtalyan ekibi 20 yaşındaki genç Makedon için 14 milyon Avro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Eljif, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 29 maça çıkıp 4 gol kaydettti. Sarı-Lacivertliler ayrıca, Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç transferinde de son noktaya geldi. Fenerbahçe bu oyuncu için Sarı-Kırmızılılara Alper Potuk+bir miktar para önerdi.

Altay Bayındır’ı duyurdu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, MKE Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe’den yapılan bilgilendirme şöyle: “Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz”

MKE Ankaragücü’nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Altay Bayındır, “Çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim” dedi.

Ülker Stadı’ndaki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası’ndaki kampa katılan genç kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe formasını uzun yıllar taşıma hayali olduğunu belirtti.

F.Bahçe Üniversitesi tanıtıldı

Ekim ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi’nin tanıtımı, Tekirdağ ve Edirne’de yapıldı. Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Rıza Büyükuslu, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısının verimli geçtiği aktarılırken, üniversitenin yüksek burs oranları, teknolojik ve akademik altyapı imkanları ile sosyal yaşam olanakları hakkında ayrıca bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.

Potada transfer

Fenerbahçe Beko, Fransız yıldız Nando de Colo’nun ardından Zalgiris Kaunas’ın oyun kurucusu Leo Westermann ile iki yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştı.