Son dakika... Trump'tan yeni 'İran' mesajı: 'Üst düzey bir kişiyle görüşüyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'la görüşmeler yaptığını ve iki tarafın "önemli noktalarda mutabakata vardığını" gazetecilere söyledi.

Trump, pazar günü gerçekleşen görüşmelerin pazartesi günü de devam edeceğini ve müzakerelerin verimli bir şekilde devam etmesi halinde çok yakında bir anlaşmaya varılacağını söyledi.

"ŞU ANDA ÇOK SAYGI DUYULAN BİR KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

CNN muhabiri Kaitlan Collins’in, ABD’nin İran’da kiminle görüştüğüne dair sorusunu yanıtlayan Trump, ismi açıklamaktan kaçındı.

“Üst düzey bir kişi. Unutmayın, liderlik kadrosunun birinci, ikinci ve büyük ölçüde üçüncü aşamasını ortadan kaldırdık. Ama şu anda çok saygı duyulan bir kişiyle görüşüyoruz” diyen Trump, İran’daki güç yapısının ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu.

Trump, müzakerelerde Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da rol aldığını belirtti.

Collins’in, görüşmelerin Hamaney ile yapılıp yapılmadığı sorusuna Trump net bir yanıt verdi:

“Hayır, dini liderle değil.”

Trump ayrıca, Hamaney’in oğlu hakkında da belirsizlik olduğunu ifade ederek, “Kendisinden haber almadık. Ara sıra bir açıklama görüyorsunuz ama yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz” dedi.

ABD Başkanı, Mücteba Hamaney’in İran’ın gerçek lideri olup olmadığına ilişkin ise şüphelerini dile getirerek “Onu gerçekten lider olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“SİSTEMDE DAHA FAZLA PETROL OLMALI”

Trump, enerji piyasalarındaki daralmaya dikkat çekerek, “Sistemde mümkün olduğunca fazla petrol olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Küresel enerji krizinin derinleştiğine işaret eden Trump, arzın artırılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Trump, yaptırımların gevşetilmesiyle İran’ın mali kazanç elde edebileceği yönündeki eleştirilere ise temkinli yaklaştı.

İran’ın bu gelirleri elde etmesinin zor olduğunu öne süren Trump, “İran’ın o parayı alıp almadığını bile bilmiyoruz. Açıkçası bunu elde etmeleri çok zor” dedi.

İran’ın petrol satışından sağlayacağı olası gelirin sınırlı olacağını savunan Trump, bunun savaşın seyrini değiştirmeyeceğini ifade etti.

“İran’ın elde edeceği küçük miktardaki para bu savaşta hiçbir fark yaratmaz” diyen Trump, enerji piyasalarının istikrarına odaklandığını belirtti.

Trump açıklamasını, “Sistemin akıcı olmasını istiyorum” sözleriyle tamamladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Trump, Hürmüz Boğazı’nın yakında açılacağını ve bölgenin ABD ile İran ortak kontrolünde olmasını istediğini söyledi.

Donald Trump, muhabir Kaitlan Collins’in boğazın ne zaman açılacağı sorusuna, “Müzakereler iyi giderse bu çok yakında gerçekleşecek” yanıtını verdi.

Boğazın “ortak kontrol altında” olacağını belirten Trump, “Ben ve Ayetullah, kim olursa olsun, bir sonraki Ayetullah dahil” ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca İran’daki üst düzey liderliğe yapılan erken saldırılara atıfta bulunarak “Olaylar otomatik olarak bir rejim değişikliği yaratıyor” dedi.

Trump, hafta sonu yapılan görüşmelerin çatışmayı sona erdirmek için umut verdiğini de ekledi.

JOE KENT'İ HEDEF ALDI

Trump, İran savaşı nedeniyle görevinden istifa eden Eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’i yalnızca “acıdığı için” Beyaz Saray’da işe aldığını söyledi.

Trump, Kent’in durumunu anlatırken şunları söyledi:

“Acıdım, bu yüzden ekibime talimat verdim; 'onunla iletişime geçin, Beyaz Saray’da bir iş verin' dedim”.

Trump, Kent’in eşinin hayatını kaybettiğini ve iki kez Kongre’ye aday olup kaybettiğini hatırlatarak, “Böyle mi teşekkür alıyorum?” dedi.

“ÖNEMLİ ANLAŞMA NOKTALARI ÜZERİNDE UZLAŞILDI”

Trump, hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından İran ile “önemli anlaşma noktaları” üzerinde uzlaşı sağlandığını söyledi.

Donald Trump, CNN muhabiri Kaitlan Collins’e yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında 15 anlaşma noktasına ulaşıldığını söyledi, ancak yalnızca birini net olarak açıkladı: İran’ın nükleer silah bulundurmamayı taahhüt etmesi.

Trump, “Eğer bu taahhütler hayata geçirilirse, sorunları ve çatışmayı çok büyük ölçüde sona erdirecek” dedi.

Donald Trump, ek telefon görüşmeleri yapılacağını ve ardından yakın zamanda yüz yüze bir görüşme planlandığını belirtti:

“Beş günlük bir süreç başlatıyoruz, bakalım nasıl ilerleyecek. Eğer iyi giderse anlaşmayı sonuçlandıracağız, aksi takdirde bombardımana devam ederiz.”

"BU NÜKLEER MALZEMEYİ ALACAĞIZ"

Trump, herhangi bir anlaşmanın İran’ın nükleer bomba elde etmeyeceğini garanti etmesini gerektirdiğini vurguladı.

Ayrıca, ABD’nin İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu alması gerektiğini söyleyen Trump, “Bu nükleer malzemeyi alacağız. Bence bunu başaracağız. Bunun üzerinde anlaştık” dedi.