TFF 2. ve 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun grupları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu grupların belirlendiği ifade edildi.

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar şöyle:

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt Grup Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Van Büyükşehir Belediyespor.

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda takımların mücadele edeceği gruplar belli oldu.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak takımlar şöyle:

1. Grup: 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Artvin Hopaspor, Çankaya, Çatalcaspor, Düzcespor, Erzin Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Tokatspor, Yeni Orduspor, Yomraspor

2. Grup: 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Derincespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Elaziz Belediyespor, Erbaaspor, Erokspor, Fatsa Belediyespor, Fethiyespor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kocaelispor, Kozan Belediyespor, Ofspor, Payasspor, Turgutluspor

3. Grup: Altındağ Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Modafenspor, Muğlaspor, Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Pazarspor, Somaspor, Yozgatspor 1959