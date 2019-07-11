Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde süren çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanı daha sonra hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından Okan Turp, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ekstra koşu yaptılar.

Fenerbahçe, bugün ikinci antrenmanını 18.30’da yaparak günü tamamlayacak.