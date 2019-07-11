Galatasaray avukatı açıklamalarda bulundu

Galatasaray yönetiminin görevinin başında olduğuna dikkat çeken Av. Ömer Faruk Kırbıyık, "Bugün ihtiyati tedbir kararına ilişkin bir duruşma gerçekleştirildi. Bu duruşmada tedbir kararına yönelik itirazlar değerlendirildi. Mahkeme tedbir itirazına ilişkin talepleri reddetti ve tedbirin devamına karar verdi. Bu bizim ve Galatasaray camiası için çok önemli oldu. Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Herhangi bir seçim gözükmemektedir. Biz süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bundan sonraki süreç bir istinaf aşaması olacak. Biz de bu aşamada gerekli işlemleri yapacağız. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ OLASILIĞA KARŞI TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Çıkacak başka kararlar içinde tedbirlerini aldıklarını söyleyen Kırbıyık, "Bu karar alınmış olsaydı dahi başka mahkemelerde devam eden yargılamalarımız var. Biz yönetim ve avukatlar olarak bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi aldık. İlerleyen günlerde, yeri ve zamanı geldikçe sizlerde bilgi sahibi olursunuz. Önümüze bakacağız. Bugün çıkan sonuçtan memnunuz" şeklinde konuştu.

"YÖNETİMİN SEÇİME GİTME ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKMIŞTIR"

Sarı-kırmızılı yönetimin seçime gitme zorunluluğunun ortadan kalktığına dikkat çeken Kırbıyık, "Yönetimin seçime gitme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. İdari yönden ibrasızlık ortadan kalkmasına ilişkin davamız devam etmektedir. Ancak verilen tedbirin yürütmesi durdurulmuştur. Bu aşamada davanın esasına ilişkin aşamalar olacaktır" şeklinde konuştu.