İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Amedspor’un maçını izleyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis toplantısı sonrasında tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam etti. İmamoğlu, kendisini ziyarete gelen Amedspor yöneticileri ve toplantıda hazır bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu'nu tebrik eden yöneticiler, İBB Başkanı'na Amedspor forması hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, ''Yanlarında olacağıma söz vermiştim. Bir sözüm vardı yönetime. Güzel bir kampanyası var Amedspor'un. 'Amedspor sensin' diyorlar. O zaman, Amedspor benim. Maçlarda buluşmak üzere'' dedi. Amedsor'un ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve KKTC'nin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de İmamoğlu'na ayrı ayrı tebrik ziyaretlerinde bulundu.