02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Cumhuriyet’in geçen hafta detaylarıyla paylaştığı “Sağlıklı lig planı” haberinin ardından Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF), kendi bünyesindeki Sağlık Kurulu tarafından Covid-19 nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan “Futbola Dönüş Öneri Protokolü”nün ilk aşamasını dün yayımladı. İşte çarpıcı detaylar:

MESAFELİ SOYUNMA ODASI

Soyunma odasındaki oturma düzeni aralarda en az 2 metre olacak şekilde revize edilecek, mümkünse soyunma odası sayısı artırılacak. Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilecek. Kirli malzemeler, her oyuncu için ayrı tek kullanımlık poşetler içinde yıkamaya götürülecek.

Antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimse alınmayacak. Tesis girişinde izole bir bekleme alanı oluşturulacak.

Tesise maskesiz kimse alınmayacak. Herkes giriş öncesi el dezenfektanı kullanacak, vücut ısıları ölçülecek.

MASKE ZORUNLULUĞU

Antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında maske zorunluluğu olacak.

Antrenmanı izleyen kişiler ile saha içindeki oyuncular ve çalışanlar temas etmeyecek.

Saha içerisindeki çalışan ve oyuncu arasındaki etkileşim sosyal mesafe ile hijyen kurallarına göre yapılacak.

YEMEKHANE PLANI

Tesis yemekhanesinde oyuncu ve ekip oturma düzeni sosyal mesafeye göre gruplar halinde düzenlenecek. Oyuncular listelenecek gruplar halinde ve her grup arasında en az 15 dakika olacak şekilde yemek yiyecek.

Tesisteki bütün alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklanacak. Ofis çalışanları toplu taşıma araçlarını kullanmayacak, kulüpler çalışanlar için günlük servis ayarlayacak.

EN AZ 4 TEST YAPILACAK

Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları hazırlık döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olacak. İlk zorunlu PCR testi evlerde izolasyon ve bireysel antrenman evresinin sonunda başlayacak. Takım doktoru uygun gördüğü takdirde takvime ekstra testler ekleyebilir. Oyuncular test sıralarını tesis dışında arabalarında bekleyecek.

ANTRENMAN KURALLARI

Oyuncular, teknik ve destek ekibi tesislere antrenman kıyafetleriyle gelecek.

Oyuncular tesise girdikten sonra direkt antrenman sahasına yönlendirilecek.

Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu antrenman yapabilecek. Antrenman sırasında oyuncular dışında herkes tıbbi maske takacak. Oyuncular kıyafet türevi maske (zorunlu değil) ve eldiven kullanabilir. Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacak.

Oyuncular tükürme, sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha kenarında gerçekleştirecek.

OTOBÜSE YENİ DÜZEN

Futbolcular, takım otobüsünde her ikili koltukta bir kişi ve arkaya doğru bir boşluk bırakarak oturacak. Otobüs birden fazla sefer yaparak tüm takımı taşıyacak, imkân varsa ayrı otobüslerle ulaşım sağlanacak.

POZİTİF VAKA ÇIKARSA

Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandıysa, maske ve eldivenle tesis girişindeki izole bekleme alanına alınacak. Takım doktoru vakanın hikâyesini dinleyip olası temas alanlarını tespit etmeye çalışacak. Test için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenecek. O gün tesiste bulunan herkese aynı gün içerisinde test uygulanacak.

Pozitif vaka halinde, geri katılımının değerlendirilebilmesi için en az 3 kontrol testinin negatif çıkması önerildi.

Bir takımda aynı anda ikiden fazla pozitif oyuncu ve kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa, izlenecek yol hakkında kulüp, TFF ve Sağlık Bakanlığı birlikte karar verecek.

Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorunda.