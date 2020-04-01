Futbolda gözler UEFA’da

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:36

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, üyesi olan 55 ülke federasyonunun başkan yöneticileriyle video konferans gerçekleştirip koronavirüs salgını nedeniyle duran ülkelerde sezonun kalan kısmında maçların oynanıp oynanmayacağı konusunu görüşecek. Oynanırsa tarih de belirlenecek. UEFA’nın planlamayla ilgili daha önceden oluşturduğu çalışma icra grupları, hazırladıkları senaryoları toplantıda sunacak. Toplantı telekonferans şeklinde gerçekleşecek.

En erken Haziran ayı başı, en geç Temmuz’un ikinci haftasında liglerin yeniden başlaması öngörülüyor.

TFF adına Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı toplantıya katılacak.