Futbolda ilk Covid-19 ölümü
Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia hayatını kaybetti.
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Francisco Garcia, bir süredir lösemiyle de savaşıyordu.
Koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastanede karantina altına alınan Garcia, burada yaşam savaşı veriyordu.
Koronavirüs nedeniyle sağlık şartları ağırlaşan Garcia, birkaç gün önce yatırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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