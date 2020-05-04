Futbolun kaderi bu toplantıda

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.

Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.

Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.



