Futbolun kaderi bu toplantıda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.
Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.
Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.
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