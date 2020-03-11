Haftanın hakemleri

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:42

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



TFF'den yapılan açıklamada derbinin VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor - Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

