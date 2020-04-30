Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.
Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Gatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
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