Galatasaray rest çekti: Oynanacak

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:38

'Liglerin geleceği ne olacak' sorusuna yanıt aranırken Galatasaray'dan sert bir açıklama geldi.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptığı açıklamada, ligin oynanmaması gibi bir durumu kabul etmeyeceklerini söylemişti. Günay, “Bazı rakiplerimiz kendi kulüplerinin durumları çerçevesinde ‘İptal edilsin' veya ‘Tescil edilsin' şeklinde görüş ileri sürdüler. Farklı pozisyonda olsaydık bile liglerin tamamlanmasını isterdik, sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalıdır. Dolayısıyla bu ligler oynanacak ve bitecek” diye konuştu.

