Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı
Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlılar ise internet sitesindeki mesajda, "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız" açıklamasını yaptı.
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