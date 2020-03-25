Galatasaray’da 4. koronavirüs
Galatasaray’da 4. koronavirüs olayı yaşandı.
Galatasaray’da 4. koronavirüs olayı yaşandı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran hanımdan sonra oğlu Hikmet Albayrak da koronavirüs hastalığına yakalandı. Bu gelişme canlı yayında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından açıklandı.
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