Galatasaray’da 4. koronavirüs

Galatasaray’da 4. koronavirüs olayı yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 16:34

Galatasaray’da 4. koronavirüs olayı yaşandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran hanımdan sonra oğlu Hikmet Albayrak da koronavirüs hastalığına yakalandı. Bu gelişme canlı yayında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından açıklandı.


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