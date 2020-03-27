Galatasaray’da 5. koronavirüs
Galatasaraylı yöneticiYusuf Günay korona testinin pozitif çıktığını duyurdu
Galatasaray'da 5. koronavirüs teşhisi kondu.
İkinci Başkan Yusuf Günay testinin pozitif çıktığını duyurdu. Daha önce Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Hanım, oğlu Hikmet, teknik direktör Fatih Terim de hastalığa yakalanmıştı.
Günay Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.
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