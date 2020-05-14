Galatasaray'da hazırlıklara devam
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sabah antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinatif ısınma ile başlandı. Ana bölümde futbola özgü top ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak çift antrenmanla sürdürecek.
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