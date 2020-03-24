Galatasaray'da iki isme daha koronavirüs testi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak.
Galatasaray'da koronavirüs endişesi sürüyor.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
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