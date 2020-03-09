Galatasaray'da sakatlık şoku
Adem Büyük sakatlandı.
Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi.
Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Adem, Falcao iyileşene kadar takımın gol yükünü çekiyordu.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!