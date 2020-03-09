Galatasaray'da sakatlık şoku

Adem Büyük sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2020 Pazartesi, 20:51

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi.

Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Adem, Falcao iyileşene kadar takımın gol yükünü çekiyordu.


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