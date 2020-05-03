Galatasaray'da sürpriz transfer iddiası
Rumen Florin Andone sözleşmesinin sonuna gelirken İspanya'dan Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.
Galatasaray koronavirüse rağmen transfere ağırlık verdi
Sezon sonunda Rumen Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.
Galatasaray'da gündemde Falcao gibi Kolombiyalı Luis Suarez var. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
TERCİH LUIS SUAREZ
Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor. Kiralık Florin Andone sözleşmesinin sonuna gelirken İspanya'dan ise sürpriz bir iddia geldi. Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve tapusu Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'in Galatasaray'ın radarına girdiği iddia edildi.
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