Galatasaray’dan ’korona virüs’ önlemi
Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."
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