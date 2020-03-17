Galatasaray’dan ’korona virüs’ önlemi

Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İHA
17 Mart 2020 Salı, 16:02

Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."


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