Galatasaray’ı korkutan test
Abdurrahim Albayrak’ın ateşle hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüs testine girdiği açıklandı
Galatasaray'ı yıkan coronavirüs gelişmesi... Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, coronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi. Teste giren yöneticinin ilk kan bulgusu negatif çıktı.
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