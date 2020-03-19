Galatasaray’ı korkutan test

Abdurrahim Albayrak’ın ateşle hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüs testine girdiği açıklandı

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 15:49

Galatasaray'ı yıkan coronavirüs  gelişmesi... Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, coronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi. Teste giren yöneticinin ilk kan bulgusu negatif çıktı.


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