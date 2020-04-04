Galatasaray’ın Donk kararı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 11:15

AZ Alkmaar ve Club Brugge’ün teklif yaptığı Ryan Donk, menajerine “Önceliğim Galatasaray” dedi. Sarı kırmızılı yönetim bununla birlikte yıldız isme yalnızca sözleşme sunmayacak, gelecek sezondan itibaren ikinci kaptanlığı da verecek.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hollandalı Ryan Donk transferin gözdesi haline geldi. Sarı kırmızılıların Ocak 2016’da Kasımpaşa’dan 2.5 milyon Avro’ya transfer ettiği, ilk başlarda kendini gösteremese de Fatih Terim döneminde adeta yeniden doğan ve bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan Hollandalı futbolcu üst üste teklifler almaya başladı. Özellikle, Donk’un geçmişte forma giydiği iki kulüp, Alkmaar Zaanstreek (AZ) ve Club Brugge tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyor.