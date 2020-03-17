Galatasaraylı futbolcu karantina altında!
Galatasaray’ın sezon başında Almeria’ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı
Galatasaray’ın sezon başında Almeria’ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.
Sezon başında Galatasaray’dan İspanyol ekibi Almeria’ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti.
20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" ifadelerini kullandı.
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